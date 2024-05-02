В Москве на территории завода начался сильный пожар

На востоке Москвы (в районе БЦ Восток-Запад) начался сильный пожар, пишет Агентство городских новостей «Москва».

Возгорание произошло в трехэтажном кирпичном здании на территории завода искусственного камня на улице Буракова в Перово.

Объявлен второй ранг пожара. На место происшествия прибыли представители экстренных служб.

По данным агентства, в мебельном цеху могут находиться люди. Информацию проверяют спасатели.

Между вторым и третьим этажами произошло обрушение кровли, площадь возгорания составляет 2,5 тыс. квадратных метров, сообщает 360tv.

Напомним, что в мае 2017 года произошел сильный пожар в складском помещении на улице Буракова. Площадь пожара составила порядка 300 квадратных метров.