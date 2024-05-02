МВД РФ объявило в розыск экс-главу СБУ

МВД России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины и депутата Верховной Рады Валентина Наливайченко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о призывах к насилию в отношении российских военных. Это следует из базы данных ведомства.

"Наливайченко Валентин Александрович. Дата рождения: 08.06.1966. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе.

По какой именно статье ведется розыск, в базе не уточняется.

СК ранее возбудил в отношении Наливайченко уголовное дело по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения).