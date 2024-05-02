Россиянин попытался разобрать противопехотную мину и подорвался

В селе Вторая Наумовка Белгородской области местный житель подорвался при попытке разобрать противопехотную мину. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. Lenta.ru

«При попытке разобрать противопехотную мину мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью. Трагедия произошла в селе Вторая Наумовка Белгородского района, где в настоящий момент введен режим ЧС и жители не должны находиться. На месте происшествия работают оперативные службы», — написал Гладков. News.ru

«Если вы пытаетесь разобрать мину, шансов выжить у вас нет – вы погибнете сами и погубите своих близких! Ни в коем случае так не делайте и не учите этому детей!» — призвал Гладков. Газета.Ru