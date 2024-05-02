В подмосковных Люберцах мужчина напал на школьницу и сбил ее с ног. Об этом пишет «Комсомольская правда. Московская область» со ссылкой на пресс-службу регионального СК РФ.

Инцидент произошел в четверг, 2 мая.

На кадрах опубликованных очевидцами роликов хулиган идет по улице, пинает машины. Навстречу ему торопится группа учеников младших классов. Из-за припаркованных автомобилей они предположительно не видят злоумышленника.

Мужчина выходит из-за автомобиля и сталкивается с детьми. Он замахивается на одну из девочек и с одного удара сбивает ее с ног. Затем идет дальше.

По данным газеты, прохожие выяснили у ребенка телефон матери, позвонили ей. Женщина приехала на место происшествия, забрала девочку и отправилась с ней в травмпункт, где у нее диагностировали синяки и ссадины на голове.

Мать пострадавшей написала заявление в полицию. Следователи проверяют на причастность к случившемуся мужчину 1999 года рождения. Возбуждено дело по статье «Хулиганство».