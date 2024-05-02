В Петербурге скончался найденный у военкомата обожженный актер

Молодой красноярский актер Руслан Палицын, госпитализированный с термическими ожогами 90% тела, умер в петербургском НИИ Джанелидзе. Об этом пишет «Фонтанка»

По данным портала, полиция обнаружила 24-летнего артиста рядом со зданием военкомата на набережной Фонтанки. Журналисты подчеркнули, что происшествие не связано с армией.

Бывшая подруга погибшего рассказала полиции, что познакомилась с Русланом в прошлом году. Она описала его «как не вполне адекватного человека», живущего на улице из-за ссоры с друзьями. Девушка добавила, что он называл себя «благородным бомжом».

По ее словам, актер ревновал девушку, устраивал сцены ревности, истерики. В итоге, они расстались. Все попытки примирения с ее стороны ни к чему не привели.

Петербурженка уточнила, что ее экс-кавалер «был одержим суицидальными мыслями и утверждал, что связан с космосом».

Журналисты заметили, что Палицын в 2018-м году окончил Красноярский многопрофильный техникум имени В.П. Астафьева по специальности «Оператор станков с программным управлением».

В анкетах на сервисах по поиску актеров артист рассказывал о себе, что снялся во множестве эпизодов/ролей второго плана в кино и сериалах.