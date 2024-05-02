Москвич едва не зарезал бывшую жену в примерочной ТЦ

В пресс-службе московской прокуратуры сообщили, что полиция задержала мужчину, который пытался зарезать бывшую жену в одном из торговых центров Москвы.

Согласно версии следствия, 29 апреля мужчина несколько раз ударил жену ножом, пока та находилась в примерочной торгового центра на Святоозерской улице. В результате пострадавшая получила ранения в области шеи и головы, но осталась жива — сейчас женщина находится под присмотром врачей. Как считают следователи, причиной нападения мог стать конфликт на почве ревности. При этом на кадрах с камер видеонаблюдения можно заметить, как после нападения мужчина спокойно выходит и торгового центра, разговаривая по телефону.

В прокуратуре отметили, что задержанному предъявлено обвинение по статье «покушение на убийство».

«36-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и с учетом позиции прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование на контроле в прокуратуре», — рассказали в прокуратуре.

Ранее 68-летняя пенсионерка из Мурино нашла на балконе неизвестного мужчину с ножевыми ранениями.