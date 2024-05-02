В четверг, 2 мая, фургон сбил 29 детей, участвовавших в республиканском конкурсе в Киргизии. Об этом сообщает агентство «Кабар».

В Минздраве Киргизии рассказали, что трое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии.

По данным агентства «Кабар», школьники в момент происшествия исполняли эпос «Манас» на республиканском конкурсе, который проводился на открытом воздухе в горах. Припаркованный вдалеке фургон Hyundai Porter по неизвестным причинам начал двигаться и врезался в выступавших детей.

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В фургоне в этот момент не было водителя, подчеркивает агентство.

Ранее в Новокузнецке грузовик сбил восьмилетнего ребенка, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. СМИ сообщали, что мальчик попал в больницу, но не получил серьезных травм, которые угрожали бы его жизни.