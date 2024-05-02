Блиновская обратилась в суд с заявлением о банкростве

Блогер Елена Блиновская намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве. Об этом со ссылкой на карточку Федресурса пишет РИА Новости.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по подозрению в неуплате налогов. По версии следствия, основательница «Марафона желаний», оказывая информационные услуги, использовала схему «дробления» бизнеса, занижая полученные доходы. Сначала Блиновскую поместили под домашний арест, но позже суд ужесточил ей меру пресечения, отправив в СИЗО.

«Индивидуальный предприниматель Блиновская Елена Олеговна ... уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании себя несостоятельным (банкротом)», — сказано в карточке.

При этом кредиторами указаны Федеральная налоговая служба и банк ВТБ.

Напомним, что в марте следователи предъявили Елене Блиновской и ее мужу Алексею Блиновскому обвинения в окончательных редакциях. Им вменяется легализация 706 из 906 млн рублей сокрытых налогов.

Блиновский сейчас находится в зоне проведения спецоперации, где участвует в боевых действиях под позывным «Брикс». По словам его сослуживца, их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.