Прокуратура сняла обвинение с брата Бишимбаева по делу об убийстве Нукеновой

Прокуратура Казахстана сняла обвинение с Бахытжана Байжанова, который является братом бывшего министра экономики Куандыка Бишимбаева. Об этом стало известно в пятницу, 3 мая, из данных заседания суда, прямая трансляция которого шла на YouTube-канале Верховного суда Казахстана.

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До этого Бахытжану Байжанову были предъявлены обвинения в недонесении о преступлении.

— В ходе главного судебного разбирательства сторона обвинения отказалась от обвинения в этой части. Согласно статье 337 Уголовно-процессуального кодекса суд постановил производство по настоящему делу в отношении Байжанова по статье 434 Уголовного кодекса, — сообщила судья.

В апреле ясновидящая экс-министра экономики Казахстана рассказала, что после инцидента он сперва позвонил ей, а не в скорую помощь.

Брат убитой Нукеновой рассказал о попытках сестры уйти Бишимбаева

Дело об убийстве Салтанат Нукеновой, обвиняемым по которому проходит ее гражданский муж, бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, близко к завершению — в суде перешли к прениям.