Российский самолет подал сигнал срочности в небе

Самолет российской авиакомпании Utair объявил сигнал срочности в небе. Подробностями поделился Telegram-канал Aviaincident.

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Нештатная ситуация произошла рано утром 2 мая на борту лайнера, который следовал из Нижневартовска в московский аэропорт Внуково. Около 6:30 утра, когда воздушное судно летело на высоте 11,6 тысячи метров, один из пассажиров почувствовал недомогание.

Экипаж доложил о больном участнике рейса и подал сигнал срочности. Тем не менее пилоты решили следовать в аэропорт назначения. По данным Москве в 7:40 — на 34 минуты раньше расписания.

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