В Ростовской области уголовники расправились с двумя россиянами из-за долга

В Ростовской области двух уголовников отправили в СИЗО по делу о расправе над двумя россиянами. Об этом в четверг, 2 мая, следственного комитета России (СКР).

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По данным следствия, 22 апреля потерпевшие выехали на «Газели» с территории промбазы в Волгодонске и бесследно исчезли. После начала расследования выяснилось, что пропавшие встретились с двумя ранее судимыми россиянами. Разговор не задался из-за личных неприязненных отношений, сложившихся из-за денежного долга, уголовники зарубили обоих топором.

16 апреля сообщалось, что в Дагестане россиянин за отказ дать денег в долг ударил ножом друга и закопал его.