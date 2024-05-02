Российская дачница вместо воды выпила соляную кислоту и оказалась в больнице

В Туапсе врачи Центральной районной больницы №1 спасли 62-летнюю местную жительницу, которая вместо воды выпила соляную кислоту. Об этом сообщает издание «Туапсинские вести».

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Как рассказали в приемном отделении медицинского учреждения, инцидент произошел по невнимательности, когда пациентка занималась покрасочными работами на садовом участке.

«Хорошо, что вовремя кинулись и доставили в больницу. Ожог у пациентки был на глубину мышечного слоя стенки желудка, без перфорации», — рассказал заведующий отделением эндоскопии больницы Гор Саакян.

Врачи промыли пострадавшей желудок, после чего остановили кровотечение и ввели необходимые препараты. Медик отметил, что после курса лечения дачница пойдет на поправку.

Также сотрудник больницы попросил быть внимательными и помнить о технике безопасности при работе с химическими препаратами на приусадебных участках.