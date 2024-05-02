Суд решил судьбу готовившего теракт в Москве агента СБУ

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы агента Службы безопасности Украины Сергея Карамзина, признав его виновным в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта в Москве. News.ru

Первые шесть лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. Lenta.ru

В ноябре 2022 года Кармазин по заданию кураторов из СБУ поджег шкафы сигнализации на Московской железной дороге. Он был задержан в феврале 2023 года. Российская газета