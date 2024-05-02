К тушению пожара на востоке Москвы привлекли авиацию

В МЧС заявили, что к тушению возгорания в административном здании на востоке Москвы привлекли авиацию.

«МЧС России: к тушению пожара на востоке столицы привлечена авиация Московского авиационного центра», — говорится в заявлении ведомства.

В Москве на территории завода начался сильный пожар

Ранее на востоке Москвы загорелось административно-производственное здание, площадь пожара достигла 2,5 тыс. кв. м.

Прокуратура уже начала проверку по факту пожара.