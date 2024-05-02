Россиянка попыталась скрыться от приставов в собачьей будке

Жительница Златоуста Челябинской области попыталась скрыться от приставов в собачьей будке, сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-службу главного управления федеральной службы судебных приставов по региону. News.ru

«Многодетная мать, должница по алиментам, не явилась в отдел, что стало поводом для визита. Калитку открыл сожитель и заявил, что его пассии нет дома, мол, вышла, когда придет неизвестно. Приставы не стали доверять словам и решили все проверить. Начали с подворья, где и обнаружили хозяйку в собачьей будке», — сообщили в УФССП. Ura.Ru

Гражданке пришлось выбраться из укрытия. Задолженность по алиментам старшей дочери составила 100 тысяч рублей. Суд назначил ей наказание в виде 80 часов обязательных работ. Кроме того, в отдел судебных приставов поступил еще один исполнительный лист о взыскании с нее алиментов в пользу детского дома, где сейчас находится ее четвертый ребенок. Российская газета