Пожар вспыхнул на четырех тысячах «квадратах» в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники МЧС России борются с крупным пожаром, который возник на складе автозапчастей площадью четыре тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ. В тушении огня задействовано более 50 специалистов и 16 единиц техники.

По данным ТАСС, ЧП произошло на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска. Подробности и причины пожара сейчас уточняются.

Ранее трое детей были спасены из пожара, который начался в пятиэтажном жилом доме в Восточном округе Москвы. По данным МЧС, в горящей квартире находились девочка и двое мальчиков. Один ребенок был госпитализирован. Пожар разгорелся на площади 40 квадратных метров, в тушении были задействованы 34 специалиста и девять единиц техники.

Также сообщалось, что пожар на складе в подмосковном Раменском распространился на площади свыше 2000 кв. метров. Пламя охватило склад с пластиковыми трубами. Самостоятельно со склада эвакуировались 30 человек.

В башкирском селе Кушнаренково ранее чуть не сгорело дотла заброшенное двухэтажное здание. Пламя охватило сначала каменный, а затем бревенчатый этаж. Оказалось, что пожар охватил дом прислуги на территории старинной дворянской усадьбы помещика Топорнина.