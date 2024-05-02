Суд в России впервые оштрафовал блогера за плагиат рилса

Российский суд впервые оштрафовал блогера за плагиат вертикального видео. Как сообщает Telegram-канал Shot, столичного риэлтора обязали выплатить 300 тысяч рублей коллеге, у которой он подсмотрел идею для своего рилса.

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Московский эксперт по недвижимости Юлия написала сценарий ролика на тему «Что делать после погашения ипотеки», сняла его и выложила в соцсеть на свою страницу с 61 тысячей подписчиков. Видео стало популярным и набрало почти 11 млн просмотров.

Ее идеей решил воспользоваться другой риэлтор Сергей. При этом он не просто взял задумку, а скопировал текст слово в слово и сделал такую же раскадровку. Юлия увидела ролик и решила обратиться в суд с требованием компенсации.

Как сообщает Telegram-канал Mash, изначально девушка требовала от Сергея компенсацию в 500 тысяч рублей, однако суд снизил ее до 300 тысяч рублей. Как отметила юрист Юлии Дарина Лисецкая, подобный кейс может стать первым не только в России, но и во всем мире.