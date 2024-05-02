Обвинение запросило для Антонины Мартыновой 10 лет лишения свободы

Обвинение запросило для жительницы Великого Новгорода Антонины Мартыновой, которая находилась 16 лет в федеральном розыске по обвинению в покушении на убийство дочери, 10 лет лишения свободы. Об этом в ходе прений сторон сообщил прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Новгородской области Николай Жуков.

"[Прошу] Признать Мартынову виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ в редакции федерального закона РФ от 21 июля 2004 года, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет", - сказал Жуков.

Он также отметил, что в срок необходимо зачесть время нахождения Мартыновой под стражей, а также время на проведение психолого-психиатрической экспертизы, в том числе в 2007 году, при этом меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

"Обсуждение вердикта присяжных заседателей включает в себя по факту изучение характеризующих материалов уголовного дела. И решается вопрос о виде и размере наказания. <...> Характер степени общественной опасности должен быть проанализирован как сторонами в прениях сторон, так и судом: это личность виновной, это обстоятельства, смягчающие наказания, и также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. <...> Ряд обстоятельств, смягчающих наказание: <...> молодой возраст подсудимой в момент совершения преступления", - сообщил журналистам Жуков.

Защита при этом просила оправдать подсудимую, однако судья отметил, что в своем выступлении сторона защиты оспаривала вердикт и ни один из защитников не высказался об обсуждении последствий вердикта, "фактически оставив без защиты по тем вопросам, которые высказала сторона обвинения". После этого защитники Мартыновой запросили для нее наказание ниже низшего предела, которое не связано с реальным лишением свободы.

Задержана обвиняемая по «новгородскому делу». Она находилась в розыске 16 лет

При этом дочь Мартыновой Алиса Федорова, до недавнего времени считавшая, что ее зовут Мария, заявила, что жертвой себя не считает, а произошедшее воспринимает как несчастный случай. Все эти годы, по словам Федоровой, она получала образование посредством интернета, посещала детские спортивные и художественные кружки, получала стоматологическую помощь, ездила в детский лагерь. Тот факт, что девочка не знала фамилии и отечества, не имела документов, она не воспринимала как что-то ненормальное.

"Мы жили просто, как обычная нормальная семья", - заявила Федорова.

О деле Мартыновой

Согласно установленным обстоятельствам, подсудимая 26 февраля 2007 года, находясь в Великом Новгороде на лестничной площадке третьего этажа дома вместе с дочерью 2004 года рождения, протащила ее между металлических прутьев перил за ограждение, после чего сбросила. Инсценируя несчастный случай, женщина побежала вниз, стала кричать, всячески привлекая внимание. В результате своевременного оказания медицинской помощи потерпевшая выжила. В отношении подсудимой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, однако на последующие судебные заседания подсудимая не явилась, в связи с чем в июле 2008 года она была объявлена в федеральный розыск.

В ходе следствия Антонина, носившая фамилию Федорова, вышла замуж за Кирилла Мартынова (признан в РФ иноагентом), который является главным редактором издания "Новая газета. Европа" (признана нежелательной организацией в РФ).