В порту Санкт-Петербурга обнаружили 60 кг кокаина в бананах

В ходе осмотра контейнера с бананами, прибывшего из Эквадора на судне Cool Express, были найдены 60 килограммов кокаина. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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В декларации было заявлено, что на судне, прибывшем в Россию из эквадорского порта Пуэрто Боливар 21 апреля, перевозятся «свежие бананы».

Однако, помимо бананов, оперативники обнаружили в контейнере-рефрижераторе 60 килограммовых брикетов. Они были спрятаны в тайнике в потолке.

«Экспертиза одного брикета показала, что в нем находится один килограмм кокаина. Получателем груза значилась компания из Красноярска», — говорится в сообщении.

По данным канала, 1 мая было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Россиянин получил восемь лет колонии за провоз наркотиков контрабандой в бетоне

Ранее сотрудники таможни нашли в контейнерах с бананами, прибывших в Большой порт Санкт-Петербурга, 100 килограммов кокаина. По данным Федеральной таможенной службы, наркотик был привезен в Россию на судах из Бельгии.

Еще более крупный груз — более тонны кокаина стоимостью 11 миллиардов рублей — прибыл в Россию из Никарагуа. Он также был изъят в порту Санкт-Петербурга.