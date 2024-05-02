Моор сообщил, когда вода в Ишиме пойдет на спад у тюменского села Абатское

Спад уровня воды в реке Ишим у села Абатское в Тюменской области ожидается 5 мая. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

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"В селе Абатское, по прогнозу гидрологов, вода пойдет на спад только с 5 мая", - сказал он.

Моор отметил, что дорожные службы продолжают патрулировать участок федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск в Абатском районе, где уровень воды поднялся на 60 см выше дорожного покрытия.

Накануне в информационном центре правительства региона сообщалось, что основные защитные работы, проводимые из-за подтоплений, на этом участке трассы завершены. Глава региона добавил, что работы велись в условиях шторма.

По данным на 12:00 (10:00 мск), уровень воды в Ишиме в районе села Абатское достиг 1 234 см. Критический уровень воды в этом районе - 960 см.

Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам заблаговременно ввели в Тюменской области. Прогнозируется высокий уровень в реках Ишим и Тобол. Губернатор региона сообщал, что растет вероятность прорыва дамб или перелива через них.