В Париже 57 полицейских пострадали в ходе первомайской демонстрации

В Париже 57 полицейских пострадали в ходе столкновений с манифестантами на первомайской демонстрации. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, после манифестации 35 человек были задержаны. Как отмечает канал, первомайская демонстрация в этом году прошла спокойнее, чем год назад, когда стражи порядка задержали 281 человека.

Демонстрации по случаю Международного дня трудящихся ежегодно проводятся по всей Франции. В этом году, согласно данным властей, по всей стране было зарегистрировано 340 акций, в которых приняли участие 121 тыс. человек (18 тыс. - в Париже). Со своей стороны, профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) сообщил о 200 тыс. манифестантов по всей стране, из которых 50 тыс. вышли на улицы французской столицы.