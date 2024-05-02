В Краснодарском крае разыскивают похитивших семерых лошадей
Кражу лошадей совершили в Мостовском районе Краснодарского края, полиция разыскивает подозреваемых. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"Поступило сообщение в Отдел МВД России по Мостовскому району о краже семи лошадей из частного хозяйства. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к данному противоправному деянию", - говорится в сообщении.
Также сотрудники полиции установят мотивы деяния.