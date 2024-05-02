Предмет, похожий на мину «Лепесток», обнаружили возле жилого дома на улице Хачатуряна в Москве. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, на место вызвали саперов.

Как сообщает Telegram-канал Baza, мина оказалось учебной. Взрывных веществ в ней не обнаружили.

Напомним, что противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток» срабатывает, когда человек на нее наступает. Небольшое взрывное устройство предназначено для повреждения ног. «Лепесток» устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов с минами.

Нередко их жертвами становятся мирные люди. Так, 26 апреля во время кошения травы на мине подорвался сотрудник дома культуры в Куйбышевском районе Донецка. 52-летний мужчина скончался в больнице от полученных ранений.