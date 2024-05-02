Россиянин сломал нос продавщице после вопроса о Монголии

Житель Курской области сломал нос продавщице после вопроса о местонахождении Монголии. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, все произошло в продуктовом магазине в поселке Петрин в Курском районе. 56-летняя россиянка в тот момент готовилась к закрытию точки.

Пьяный мужчина схватил женщину за волосы, попутно нанося удары по лицу и телу. Как утверждает пострадавшая, в этот момент он требовал от нее сказать, «где находится Монголия».

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После избиение нападавший скрылся, не тронув деньги в кассе и товары на полках. Выяснилось, что мужчина несколько раз приходил в этот же магазин за алкоголем. На вопросы, почему он напал на продавщицу, он отметил, что не знает.

Агрессора уже нашли и допросили. Им оказался уроженец Иркутской области, который переехал жить в Петрин в начале этого года. По словам пострадавшей, после допроса нападавшего отпустили, а в возбуждении уголовного дела ей отказали, якобы из-за того, что судмедэкспертиза не установила степень нанесенного вреда.

Женщине диагностировали перелом носа и сотрясение. Ей наложили восемь швов на лицо. Пострадавшая обратилась в прокуратуру Курской области.

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