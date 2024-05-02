Шурыгина прокомментировала информацию о ее задержании в Москве

Блогер Диана Шурыгина прокомментировала новости о своем задержании полицией в Москве. Как сообщает Telegram-канал Baza, в соцсетях девушка рассказала, что сама вызвала полицию в целях безопасности.

Напомним, что о задержании накануне сообщили СМИ. Шурыгина находилась в квартире на Долгоруковской улице, которую арендовал предприниматель Святослав Гусев. Соседи неоднократно жаловались на шумные вечеринки, которые проводил криптоинвестор и обращались в полицию с жалобами на шум.

Шурыгину задержали в одной квартире с известным бизнесменом

Шурыгина призналась, что после этой истории ей стали «обрывать телефон». Она извинилась перед всеми, кто испугался за нее и объяснила, что сама вызвала правоохранителей.

«Это сделано в целях моей безопасности. Меня через 10 минут отпустили, когда я написала объяснительную. Все нормально», — сказала блогер.

По информации канала, помимо жалоб на шум от соседей бизнесмена в полиции действительно был зарегистрирован вызов «девушка в опасности».