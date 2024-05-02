В Москве воспитательницу детского сада подозревают в избиении ребенка

Несовершеннолетний мальчик попал в больницу с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой после нескольких дней в детском саду. В этом обвиняют воспитательницу московского детского сада. Подробности публикует телеграм-канал SHOT.

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«Ребенок рассказал, что воспитательница сначала ругалась на него, а потом столкнула со стула, и при падении он больно ударился головой об пол», – говорится в сообщении.

Кроме того, мальчик пожаловался, что накануне получил от воспитательницы сильную пощечину. После жалоб сына на сильные головные боли мать повезла его в больницу. Врачи диагностировали у мальчика сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, малыша госпитализировали. Женщина обратилась в полицию, проводится проверка.

По словам матери, сыну было сложно адаптироваться к дошкольному учреждению и поэтому, находясь там, он часто капризничал и плакал.