Вода ушла со всех подтопленных садовых участков Башкирии

Паводковые воды в Башкирии ушли со всех подтопленных садовых участков, сообщил и. о. председателя республиканского госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

«Все случаи подтопления садовых участков и придомовых территорий сняты с контроля в связи с тем, что вода с них ушла», — написал он в Telegram.

Первов уточнил, что подтопленными остаются четыре участка автодорог в Уфе, а также в Баймакском и Чишминском районах.

Ранее отмечалось, что более 700 домов и 1,2 тыс. участков освободились от воды в Оренбургской области.