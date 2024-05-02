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Вода ушла со всех подтопленных садовых участков Башкирии

Паводковые воды в Башкирии ушли со всех подтопленных садовых участков, сообщил и. о. председателя республиканского госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

Вода ушла со всех подтопленных садовых участков Башкирии
© РИА Новости
«Все случаи подтопления садовых участков и придомовых территорий сняты с контроля в связи с тем, что вода с них ушла», — написал он в Telegram.

Первов уточнил, что подтопленными остаются четыре участка автодорог в Уфе, а также в Баймакском и Чишминском районах.

Ранее отмечалось, что более 700 домов и 1,2 тыс. участков освободились от воды в Оренбургской области.

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