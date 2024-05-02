В Китае возросло число жертв обрушения автотрассы

Число погибших в результате обрушения участка автотрассы в провинции Гуандун в Китае увеличилось до 36, информирует Xinhua. По сведениям журналистов, под завалами обнаружено 23 автомобиля, на месте инцидента продолжаются работы по устранению последствий ЧП.

По состоянию на 05:30 четверга (00:30 мск) под завалами обнаружили 23 автомобиля, 36 человек погибли, 30 пострадали, их жизням ничего не угрожает, — говорится в статье.

Ранее последствия обрушения автомагистрали в южной китайской провинции Гуандун попали в объектив камер очевидцев и журналистов. На появившихся в Сети кадрах было заметно, что значительная часть дорожного полотна разрушена. Большинство транспортных средств получило серьезные повреждения.

До этого сообщалось, что как минимум 19 человек стали жертвами обрушения части скоростной магистрали. Помощь врачей понадобилась по меньшей мере 30 пострадавшим. Среди транспортных средств, оказавшихся в зоне ЧП, не было автобусов, грузовиков с опасным грузом и других крупногабаритных машин. Участок обрушившейся трассы имеет длину около 17,9 метра и занимает площадь около 184,3 квадратного метра. На месте происшествия было задействовано более 500 сотрудников экстренных служб.