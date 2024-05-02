Очевидцы сообщили о звуках взрывов в небе над Краснодарским краем

Над поселком Афипский в Краснодарском крае местные жители услышали звуки моторов и взрывов в небе. Они сообщают, что это началось еще в 03:10.

«Взрывы слышны над поселком Афипский в Краснодарском крае. Местные жители сообщают о звуках моторов в небе. <…> Первый взрыв над городом прогремел в 3:10», — передает telegram-канал Shot.

По предварительным данным, звуки издавали украинские дроны, которые летели к Ильскому нефтеперерабатывающему заводу. Очевидцы сообщают, что они были сбиты комплексами противовоздушной обороны всего в нескольких метра от здания.

URA.RU отправило запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.