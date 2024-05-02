Американец убил жену и купил на ее деньги секс-куклу

Житель США расправился с супругой и потратил ее страховые деньги на покупку секс-куклы и видеоигр.

Как пишет CBS News, на протяжении двух лет следователи вели расследование против мужчины. Следователи заметили странности в поведении мужчины. Он получил 120 тысяч долларов по двум полисам страховки жены. Через два дня после этого он купил за две тысячи долларов натуралистичную секс-куклу.

Оставшиеся деньги он потратил примерно за восемь месяцев на видеоигры и выплату долгов. Кроме того, мужчина купил музыкальное оборудование, так как собирался сделать карьеру исполнителя.

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