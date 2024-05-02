Трое россиян получили до 16 лет колонии за расправу над программистом

Волгоградский областной суд приговорил трех мужчин Дмитрия Крючкова, Захара Кауркина и Кирилла Швецова до 16 лет лишения свободы за расправу над 23-летним программистом игровой приставки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

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В зависимости от степени и роли участия, подсудимые признаны виновными по статьям о незаконном приобретении и хранении оружия, о разбое и о расправе. Так, Крючков получил 16 лет лишения свободы, с последующим ограничением на срок один год и восемь месяцев, Кауркин получил 15 лет лишения свободы, с последующим ограничением на срок один год и шесть месяцев, а Швецов — восемь лет и шесть месяцев лишения свободы, с последующим ограничением на срок один год. Все трое отбывать наказание будут в колонии строгого режима.

Как установил суд, преступление произошло 30 сентября 2021 года. Тогда осужденные под видом покупателей игровой приставки пришли в квартиру потерпевшего. На них были медицинские маски и перчатки. Фигуранты ударили программиста резиновой дубинкой по голове, а затем угрожая ему расправой, направили на потерпевшего пистолет системы Макарова и потребовали передать им деньги и сообщить пароли от банковских карт и мобильного телефона. В какой-то момент преступники поняли, что мужчина увидел их лица. Тогда Коючков три раза выстрелил в голову пострадавшего. От полученного ранения программист не выжил. Далее злоумышленники похитили из квартиры мужчины телефон, наушники, деньги и банковские карты, а затем скрылись. Сумма причиненного ущерба составила 181 тысяча 324 рубля.

По информации в пистолет Макарова и патроны купил один из подсудимых. Он предложил двум друзьям грабить продавцов компьютерной техники, которые публиковали объявления в интернете.

Ранее сообщалось, что Майкопский городской суд арестовал 33-летнего росгвардейца по подозрению в расправе над 23-летним программистом «Почты России».