Мигранты устроили поножовщину в Подмосковье

Конфликт с поножовщиной произошел в подмосковном городе Чехове, были задержаны трое выходцев из Средней Азии. Об этом в среду, 1 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

— В дежурную часть из больницы поступило сообщение о том, что бригадой скорой помощи были доставлены двое мужчин в возрасте 23 и 37 лет, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Полицейские установили, что около одного из домов на Промышленной улице у потерпевших произошел конфликт с неизвестными, в ходе него они получили ножевые ранения.

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В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали двоих злоумышленников в аэропорту Внуково, третьего — в Чехове. Ими оказались трое граждан одной из республик Средней Азии в возрасте от 20 лет до 31 года.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

27 апреля правоохранительные органы задержали москвича, подозреваемого в избиении до смерти жителя Люберец. Преступление произошло ночью 19 апреля в ресторане на Инициативной улице. Между двумя мужчинами возник конфликт. После словесной перепалки они решили выйти на улицу для дальнейшего выяснения отношений.