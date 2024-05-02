К востоку от Тайваня произошло землетрясение

Подземные толчки магнитудой 5,1 зарегистрированы в море у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщило Центральное метеорологическое управление острова.

По его данным, землетрясение произошло в 10:07 по местному времени (05:07 мск) в 44 км к юго-востоку от уезда Тайдун (население превышает 200 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 11,7 км.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

3 апреля на Тайване произошло самое сильное за 25 лет землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,2 в уезде Хуалянь ощущались на всей территории Тайваня. По последним данным, погибли 18 человек, свыше 1,1 тыс. получили ранения.