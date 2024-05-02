Украинский беспилотник повредил линии электропередачи в Курской области

Украинский беспилотник атаковал Курскую область, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление главы региона Романа Старовойта.

Это произошло в поселке Поныри, в котором проживают около 5 тысяч человек. В результате были повреждены линии электропередачи. В населенном пункте отсутствует электроснабжение.

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По словам губернатора, аварийные бригады приступили к работам по восстановлению электроснабжения.

Ранее в регионе второй раз за сутки была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.