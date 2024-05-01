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Шурыгину задержали в одной квартире с известным бизнесменом

В Москве полиция задержала участницу многочисленных ток-шоу Диану Шурыгину. Об этом сообщает Baza.

Шурыгину задержали в одной квартире с известным бизнесменом
© globallookpress.com

По данным издания, в ночь на 30 апреля жители дома на Долгоруковской улице вызвали полицию из-за шума, который доносился из одной квартиры. Силовики обнаружили в квартире Шурыгину вместе с известным бизнесменом, а также еще с двумя ее знакомыми. В результате девушку и ее знакомых доставили в отделение. Предприниматель отказался комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что Шурыгина снялась в эротическом клипе порнорежиссера Сергея Михайлова, известного как Боб Джек.

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