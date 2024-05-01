Российский турист умер в турецкой больнице

Турист из России, имя которого указано как Валдас Лабанаускас, умер на турецком курорте Аланья, сообщила газета Sabah.

По информации издания, 62-летний мужчина отдыхал вместе с семьей. Он потерял сознание в номере гостиницы.

Прибывшие медики госпитализировали туриста. Врачи пытались его спасти, но не смогли.

Российская туристка погибла в Турции

Причина смерти не называется. Тело отправили на экспертизу в Анталью.

Ранее в Абхазии туристка из России упала с 60-метровой скалы. Женщина получила тяжелую травму и скончалась в больнице, передает «Радиоточка НСН».