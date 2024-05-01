У вертолета «ЮТэейр» во время полета открылись двери

У вертолета тюменской авиакомпании «ЮТэйр» во время полета открылись двери. Это произошло через несколько минут после вылета из Тобольска на высоте 914 метров. Информацию сообщил telegram-канал издания «РЕН ТВ».

«Вертолет Ми-8 вылетел для обследования газопровода и должен был вернуться обратно. Во время взлета у воздушного судна открылась рампа задних дверей. Экипаж доложил об этом диспетчеру и принял решение о возврате в Тобольск», — сообщает «РЕН ТВ».

Предварительно, никто в ходе инцидента не пострадал. Ранее URA.RU сообщало о том, как самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Тюмени в Сочи, столкнулся с птицей, когда был в воздухе.