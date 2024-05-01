Очевидцы сообщили о взрыве в Москве

В Москве очевидцы сообщают о мощном взрыве в районе Пятницкого шоссе. Об этом сообщает Baza.

«Предварительно во время переукладки бордюров рабочие повредили кабель, в результате чего произошло короткое замыкание. Именно оно, предположительно, могло привести к последующей детонации», — передают авторы канала.

На месте в настоящий момент находится экипаж скорой помощи, а также другие оперативные службы. Отмечается, что никто не пострадал.

В Москве рабочий перебил электрокабель и загорелся

Сегодня в столице страны также сообщали о взрыве. В одном из корпусов общежития Российского университета дружбы произошло возгорание.