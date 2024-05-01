В Уфе россиянин зарезал прохожего за замечание о разбитой машине. Об этом сообщает Shot.

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Группа молодых людей приехала к дому мужчины и потребовала от него погасить свой долг, но он отказался выходить к ним на переговоры. Тогда они решили проколоть колеса и разбить окна его машины марки Ford. В этот момент мимо проходил 34-летний Александр, который оказался соседом должника, и попросил молодых людей остановиться.

Между ними завязалась драка. Уточняется, что на помощь к группе нападавших приехал еще один молодой человек и передал нож 22-летнему Александру Шарафутдинову, которым он ударил мужчину в бедро. Тот скончался на месте до прибытия скорой помощи.

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Сотрудники полиции задержали Шарафутдинова. Остальные участники инцидента проходят как свидетели. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Сестра убитого Александра рассказала журналистам, что ее брат был отзывчивым и справедливым. По ее словам, он работал в местном моторостроительном предприятии, играл в футбол и волейбол. Также Александр планировал жениться и приобрести квартиру в ипотеку. Женщина заявила, что его можно было спасти, поскольку он лежал на асфальте около часа, но никто в течение этого времени не вызвал медиков.

Ранее сообщалось, что на Кубани подростки проломили мужчине череп из-за замечания.