Задержан оскорбивший героев Великой Отечественной войны блогер

В Мурманской области задержали блогера, который призывал прекратить ставить памятники ветеранам и оскорбил героев Великой Отечественной войны.

По словам источника RT в правоохранительных органах, мужчину доставили в отделение полиции, ему предстоит ответить на вопросы Следственного комитета России.

Ранее житель Удмуртии выложил в сеть ролик, где призвал забыть о Великой Отечественной войне и восхвалять вместо ветеранов бизнесменов.

«Здесь храм, тут сквер, б****. Короче, всё в честь этих, н****, воинов-суперменов... Давайте ставить памятники тем, кто придумал франшизу», — сказал он.

После проведения лингвистической экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела на блогера по статье «Реабилитация нацизма».

В Росстате назвали число ветеранов Великой Отечественной войны

В правительстве Крыма ранее заявили о старте всероссийской акции «Георгиевская лента».

26 апреля десятки единиц военной техники проехали по Тверской улице Москвы на Красную площадь для репетиции парада Победы. На подготовку к 9 Мая пришли посмотреть сотни жителей столицы. Ещё две репетиции военного парада пройдут 2 и 5 мая.