В МЧС назвали причину крупного пожара в Бурятии

Горючий фрагмент мусора, который попал на линии электропередачи, стал причиной крупного пожара в дачном некоммерческом товариществе (ДНТ) в Бурятии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Установлено, что очаг возгорания возник с северной стороны ДНТ "Электрон". Дознавателями совместно с экспертами испытательной пожарной лаборатории МЧС России определена очаговая зона и предварительная версия произошедшего. Причиной возгорания могло послужить воспламенение горючего фрагмента мусора, попавшего на воздушные линии электропередачи с дальнейшим попаданием их на сухую траву", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что площадь пожара составила 16,8 тыс. кв. м. "Большая часть поврежденной территории занята сухой травой. На 17 участках пострадали постройки, 12 из которых нежилые, 5 использовались в летнее время. Информация о пострадавших не поступала", - заключили в МЧС.