В Японии произошло возгорание на АЭС

В Японии произошло возгорание на атомной электростанции (АЭС) «Симанэ» оператора Chugoku Electric Power. Об этом сообщает агентство «Киодо».

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Инцидент произошел в машинном зале второго энергоблока АЭС в районе временного распределительного ящика. Причина возгорания на данный момент неизвестна.

В результате случившегося никто не пострадал. Также не выявлено губительного воздействия на окружающую среду, указано в сообщении.

Ранее на заводе по производству биотоплива во французском городе Сет произошли взрыв и пожар. В результате возгорания пострадал сотрудник предприятия, он был госпитализирован. Рисков для местных жителей в результате случившегося не выявили.

До этого стало известно об инциденте в Ядерном исследовательском центре Израиля в Димоне.