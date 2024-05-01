Дворник выстрелил в сотрудников полиции из ракетницы

В Коломне дворник, имеющий криминальное прошлое, выстрелил из ракетницы в прибывших по вызову соседей сотрудников полиции. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.

По информации канала, инцидент произошел поздно вечером, когда жители проспекта Кирова обратились в полицию из-за шума и ругани соседей.

«Двое полицейских приехали по адресу. Им открыл дверь разъяренный мужик, который сразу выстрелил из ракетницы в живот одному из сотрудников, а потом закрыл дверь. Через некоторое время он снова открыл дверь и выстрелил другому полицейскому в спину», — говорится в сообщении.

В итоге правоохранители смогли обезвредить злоумышленника с помощью перцового баллончика.

Агрессором оказался 62-летний Глеб И., местный житель, работающий дворником и ранее судимый за побои и угрозу убийством. Сейчас ему грозит наказание в виде штрафа до 1500 рублей или ареста за появление в пьяном виде в общественном месте до 15 суток.

Пострадавшие полицейские получили медицинскую помощь: у одного диагностировали тупую травму живота, у другого — ожог грудной клетки. В настоящее время они проходят амбулаторное лечение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела против нападавшего.