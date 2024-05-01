Двухлетний мальчик выпал из окна 7-го этажа в Москве

Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже в доме на ул. Корнейчука, от полученных травм он скончался. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

© t.me/tv360/148611

«Двухлетий ребенок выпал из окна квартиры седьмого этажа на ул. Корнейчука. Мальчик скончался от полученных в результате падения с высоты травм. По предварительной информации, на момент инцидента в квартире находилась мать малолетнего, которая отвлеклась на непродолжительное время», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Бутырская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой по данному факту.