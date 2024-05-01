Шестилетний москвич спас впавшую в кому мать

В Москве дошкольник самостоятельно вызвал скорую, когда заметил, что его мать без сознания.

Сегодня, 1 мая, стало известно об инциденте, произошедшем в Москве. Шестилетний мальчик находился дома со своей 42-летней матерью и четырехлетним братом. В какой-то момент женщина почувствовала себя плохо и потеряла сознание.

Ребенок не растерялся и вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие на место происшествия врачи установили, что женщина впала в кому.

В настоящий момент пострадавшая находится в больнице, медики наблюдают за ее состоянием. Причины комы пока неизвестны.

Отмечается, что для двоих дошкольников также вызвали врачей, передает РЕН-ТВ.