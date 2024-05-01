На востоке Подмосковья потушили лесной пожар

В День пожарной охраны РФ подмосковным пожарным пришлось тушить пожар на востоке региона — в городском округе Луховицы. Там было обнаружено возгорание в лесном массиве, сообщает Telegram-канал Комитета лесного хозяйства Московской области.

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О пожаре стало известно благодаря системе видеомониторинга. Огонь возник на территории Белоомутского участкового лесничества на площади в 0,9 гектаров. Ближайший к очагу населенный пункт — деревня Моховое, находящаяся в 8 километрах от места возгорания.

Из-за сильного ветра площадь пожара постепенно увеличилась до 3,7 гектара. На ликвидацию возгорания отправились 20 человек личного состава огнеборцев и девять единиц техники. Пожар был потушен за четыре часа.

В информации отмечается, что возгорание было низовым, а причиной его возникновения стали действия человека. После опроса возможных свидетелей случившегося материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы.