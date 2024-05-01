Вагоны с углем сошли с рельсов в Улан-Удэ

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода с железнодорожных путей грузовых полувагонов в столице Бурятии.

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«По предварительной информации, 1 мая 2024 года на подъездном пути необщего пользования Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода при производстве маневровых работ произошел сход трех полувагонов, груженных углем», - говорится в сообщении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что движение поездов из-за происшествия не приостанавливалось, пострадавших нет.

На текущий момент специалисты приступили к восстановительным работам. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

По итогам проверки прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц в сфере соблюдения требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.