Чемодан, набитый шприцами и иглами нашли дети в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш дети играли у заброшенных гаражей и нашли чемодан полный шприцов и игл. Об этом сообщает "Е1".

© Газета.Ru

Группа подростков играла возле заброшенных гаражей и обнаружила чемодан, который был набит шприцами и иглами. Когда информация об опасной находке дошла до родителей, они обратились в полицию, однако на вызов никто не приехал.

"У нас есть больница N 23, но довольно далеко, дворов через пять. Да и смысл им тащить так далеко? У них утилизация должна хорошо работать. Пугает, что в этих сараях может лежать все что угодно, хоть что туда можно спрятать! Но сносить их администрация отказывается", — рассказала местная жительница.

В городском МВД подтвердили факт обнаружения медицинских изделий, устанавливается владелец чемодана, проводится проверка, дети не пострадали.