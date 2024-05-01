На Урале мошенница собирала деньги для «любимого» с СВО

Мошенница на Урале собирала деньги для своего ухажера, который якобы участвовал в специальной военной операции (СВО) на территории Украины.

Издание E1.RU сообщает, что жительница Дегтярска вела телеграм-канал, где рассказывала, что ее молодому человеку требуются деньги на лечение, лекарства, переезд в Москву и на ремонт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Отмечается, что за четыре месяца текущего года злоумышленница успела провести четыре сбора на общую сумму около 300 тысяч рублей, деньги ей переводили сразу из трех российских регионов.

В издании указали, что после того, как подписчики канала поняли, что никакого «парня на СВО» нет, они обратились в Ревдинский отдел полиции. Выяснилось, что 30-летняя женщина была безработной, жила с мамой-пенсионеркой, а все собранные средства потратила на себя.

Ранее «СП» писала, что Telegram-канал известной балерины Анастасии Волочковой взломали неизвестные, организовав «сбор» средств для «бойцов СВО».