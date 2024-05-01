В Ленобласти шестилетний мальчик получил удар секатором в спину от сверстника

В Ломоносовском районе Ленобласти шестилетний ребенок попал в больницу после прогулки, мальчика секатором ударил в спину сверстник. Об этом сообщает "47.news".

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В поселке Новоселье шестилетнего мальчика госпитализировали с серьезной травмой после прогулки. По словам матери пострадавшего, сына ударил секатором в спину его семилетний приятель.

"Сначала подумали, что это не всерьез. Потом тот достал секатор и со всей силы воткнул или кинул. Я была дома, сын пришел весь в крови. Кровь прям сгустками шла, не останавливаясь. Ребенок захлебывался в слезах, истерика была", — рассказала мать мальчика.

У пострадавшего диагностирована рана задней стенки грудной клетки, он находится под медицинским наблюдением. Семья обратилась с заявлением в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело.